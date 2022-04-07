Ek ödeme alanlar dikkat! Az evvel haber geldi! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, ikramiye, fazla mesai ücreti, sosyal yardım...

Fazla mesai ücreti ve yan ücretler kesilecek mi?

Çalışanların ücret gelirinin, alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Fakat asgari ücretiyle eş güdümlü çok mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret kabul edilen gelirler elde etmesi halinde toplam ücret gelirinin; alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal emniyet kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan alanı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir.

İstisna tutarını aşan alanın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da öneme alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi seviyesi belirlenecektir.