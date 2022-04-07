Enflasyonla mücadelede çok kritik adım! Yol haritası çizildi! Önemli toplantıda 8 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi 4. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Başkanlığında gerçekleştirildi. Alınan kararlara göre enflasyonla mücadele bütün kurumların önceliği olacak, hem vatandaşlara hem de de işletmelere sunulan destekler artırılacak. Tarımsal üretimde arz eksiği ürün bazında belirlenirken, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek, ekilebilir, sulanabilir alanlar büyütülecek. Bütün illerde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilerek stok, piyasa takibinde etkinlik artırılacak.
BAKAN NUREDDİN NEBATİ: SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 61'i geçen Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında fiyat görünümü değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışına karşı tüm paydaşlarımızla koordineli hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ SIKLIKLA TOPLANACAK
Önümüzdeki günlerde sıklıkla toplanacak olan Komite, Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikalar oluşturularak mevzuat çalışması yapacak.