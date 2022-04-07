Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Kripto Para piyasalarındaki yalancı bahar kısa sürdü. Mart ayının son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve 43 bin dolara geriledi.
Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para borsalarında satışlar görülüyor. Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu, Fed'in şahin açıklamaları ve hızlı faiz artırma ihtimali, Rusya-Ukrayna savaşının Altın ve petrol üzerinde oluşturduğu yükseliş balonu gibi birçok etken kripto paraları etkiliyor.
Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faizi hızlı adımlarla artıracak olması ve bilançosunu daraltma söylemleri dolar tarafında değer kazancına neden olurken kripto paralarda düşüş etkisi yaratıyor. Fed'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapacağı beklentisi Piyasalar tarafından da kabul görmeye başladı. Beklentiler dahilinde kripto para yatırımcıları da aksiyon almaya başladı.
Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş kaydeden kripto paralar yeniden düşüş grafiği sergilemeye başladı.
BITCOIN'DE KAYIP YÜZDE 5'E YAKLAŞTI
Lider kripto para birimi Bitcoin Mart ayının son günlerde yaşadığı yükseliş dalgasını kalıcı hale getiremedi. Bitcoin yüzde 5'e yakın düşüşle 43 bin 330 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolara ulaşan Bitcoin zirveden yüzde 37 uzakta işlem görüyor.