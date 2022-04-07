Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Kripto Para piyasalarındaki yalancı bahar kısa sürdü. Mart ayının son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve 43 bin dolara geriledi.

Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para borsalarında satışlar görülüyor. Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu, Fed'in şahin açıklamaları ve hızlı faiz artırma ihtimali, Rusya-Ukrayna savaşının Altın ve petrol üzerinde oluşturduğu yükseliş balonu gibi birçok etken kripto paraları etkiliyor.