1.157 lira ek para gelebilir! Emekliye bir zam müjdesi daha! EYT ve 3600 ek gösterge için kritik adım! Maaşlar artacak mı?

Emekli ve memur maaşlarını 2022 senesinde artıracak yeni bir formül üstünde daha çalışmalar tamamlanmak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalarda, bu senenin ilk yarısına kadar 3600 ek gösterge probleminin çözüleceğine dair kuvvetli sinyaller verilmişti. Söz hususu olan planlama ile maaşlar 884 TL artarken, emekli maaşları ise en az 1.157 TL artacak. Öte yandan yeni emekli olacak bireylerin alacakları emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan çoğu EYT'li ise EYT çalışmalarında son hali merak ediyor. İşte emekliye yeni zamları gündeme getiren o detaylar…