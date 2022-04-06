Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
Böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilecek.
Öte yandan söz konusu krediyi kullanacak sulama birliklerine ilişkin yeni bir madde de karara eklendi.