Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı

Karar, yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın yayımlandığı tarihten önce yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar, bu karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanacak.