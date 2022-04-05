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    • Ekonomi
    • 06.04.2022 09:19
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    • 06.04.2022 09:19
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    EPGİS 1 litre motorin ne kadar, kaç TL oldu? 🔥MAZOT, BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? ? 6 Nisan akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara

    Akaryakıt grubundaki fiyat dalgalanmaları sürücülerin yakın takibinde! Benzine 2 Nisan Cumartesi günü 80 kuruşluk indirim gelmişti. 4 Nisan'da ise otogaza 63 kuruşluk bir zam uygulanmıştı. Başta motorin kullanan araç sürücüleri MAZOT, BENZİNE İNDİRİM VAR MI, gelecek mi? EPGİS 1 litre motorin ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Nisan akaryakıt fiyatları!

    🔥MAZOT, BENZİNE İNDİRİM VAR MI, gelecek mi?

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın en çok etkilediği akaryakıt son günlerde bir zam bir indirim haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta indirim gelen akaryakıt fiyatlarına bu hafta ise zam geldi. Sürücüler yeniden indirimin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki MAZOT, BENZİNE İNDİRİM VAR MI, gelecek mi? EPGİS 1 litre motorin ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5-6 Nisan akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

    5 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    👉İSTANBUL

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

    Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

    LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.

    👉ANKARA

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    Ankara motorin fiyatı: 22,18

    Ankara LPG fiyatı: 11,83

    👉İZMİR

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    İzmir motorin fiyatı: 22,19

    İzmir LPG fiyatı: 11,66

    MAZOT VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

    Akaryakıt fiyatlarına indirim geleceğine yönelik resmi bir duyuru bulunmuyor. Yeni zam ve indirim haberlerini en önce öğrenmek için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

        BRENT PETROLDE SON DURUM

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,25 dolardan işlem görüyor.

        Dün 108,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 109,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,91 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

        Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Batılı ülkelerin açıklamaları yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller verirken, dün ABD Başkanı Joe Biden, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini belirtti.

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, "AB olarak yaptırımları bir kez daha sertleştireceğiz. Almanya Brüksel'e bir dizi öneriler sundu." ifadesini kullandı.

        Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da ülkede görev yapan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

        France İnter radyosuna konuk olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananların Rusya'ya karşı yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektirdiğini belirterek, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

        Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini duyurdu. Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

        AB liderleri daha önce Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirmişti.

        Brent petrolde teknik olarak 110,15 ile 112,22 dolar aralığının direnç, 108,08 ile 106,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi EPGİS 1 litre motorin ne kadar, kaç TL oldu? 🔥MAZOT, BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? ? 6 Nisan akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara
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