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Haberler Ekonomi 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

Gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek zorlaşması, özellikle tek maaş ile geçinmek zorunda olan emekli vatandaşları direkt olarak etkiledi. Bu süreçte nakde olan ihtiyaçları artmış olan emeklilere, bazı bankalar aracılığı ile son çağrı yapıldı. İşte bankaların emekli vatandaşlar için geliştirmiş oldukları nakit hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
05.04.2022 10:09 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:09
1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

3 yıllık emekli promosyonu kampanyasının sonlanmasının ardından, bankalara harekete geçtiler. Kuveyt Türk, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası yeni dönemin güncel promosyon kampanyası detaylarını paylaştı.

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1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Konut, taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile öne çıkan bankalardan biri olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışık olan emeklilere yardımcı olmak ve buna bağlı olarak da kendi emekli müşteri sayısını arttırabilmek amacı ile yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

Bankaların üç yılda bir yenilenen emekli promosyonu kampanyalarında "ben de varım" diyen Kuveyt Türk Bankası hem mevcut müşterileri hem de yeni müşterileri için emekli promosyonu hizmeti sunacağını ilan etti.

1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var

Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanan kampanya haberine göre emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması için talimat veren ve 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden vatandaşlara, şu tutarlarda nakit ödeme yapılacağı bildirildi:

1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var
  • 0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.750 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.875 TL
  • 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.000 TL

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