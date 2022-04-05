1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var
Gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek zorlaşması, özellikle tek maaş ile geçinmek zorunda olan emekli vatandaşları direkt olarak etkiledi. Bu süreçte nakde olan ihtiyaçları artmış olan emeklilere, bazı bankalar aracılığı ile son çağrı yapıldı. İşte bankaların emekli vatandaşlar için geliştirmiş oldukları nakit hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…
Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022
Konut, taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile öne çıkan bankalardan biri olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışık olan emeklilere yardımcı olmak ve buna bağlı olarak da kendi emekli müşteri sayısını arttırabilmek amacı ile yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Bankaların üç yılda bir yenilenen emekli promosyonu kampanyalarında "ben de varım" diyen Kuveyt Türk Bankası hem mevcut müşterileri hem de yeni müşterileri için emekli promosyonu hizmeti sunacağını ilan etti.
Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanan kampanya haberine göre emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması için talimat veren ve 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden vatandaşlara, şu tutarlarda nakit ödeme yapılacağı bildirildi: