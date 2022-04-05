KDV düştü fiyatlar neden düşmedi? Marketlerin KDV oyunu böyle deşifre oldu

"YÜZDE 600 DİYE BİR KAZANÇ OLAMAZ"

Burada asıl bakılması gereken bu soğuk zincirde aracıların azaltılması. Ancak yine de burada yüzde 600 diye bir kazanç olamaz.

"DEVLET BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

Devlet soğuk zinciri kontrol altına alan mekanizları geliştiriyor. Üzerine KDV oranları indirildi. Devlet burada büyük fedakarlık yaparak kendi gelirlerinden de vazgeçti.