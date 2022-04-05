KDV düştü fiyatlar neden düşmedi? Marketlerin KDV oyunu böyle deşifre oldu

Şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren kararı açıkladı. Devletin vatandaş daha ucuza gıda tüketsin diye vergi gelirinden vazgeçerek büyük fedakarlıkta bulunmasının ardından market raflarında temel gıda ürünlerinde indirim yerine fahiş fiyat artışları sürdü. Peki 'Tarladan sofraya fiyatlarla kim oynuyor?, Fiyatlar yükseldi mi yükseltildi mi?, Yine zincir marketlerin stokçuluk oyunu mu?' Bu rakamlar her şeyi anlatıyor...
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, 'Tarladan sofraya fiyatla kimler oynuyor' sorusunu masaya yatırarak KDV indirimlerine rağmen fahiş fiyat oyununa dikkat çekti.
"SOĞUK ZİNCİRDE İKİ KAYBEDEN VAR, BİR ÜRETİCİ İKİ TÜKETİCİ"
Tarladan sofraya dediğimiz soğuk zincirde iki kaybeden var. Bir üretici iki tüketici. Çünkü üretici malını yok pahasına satıyor. Üretici de yüksek fiyattan satın alıyor.
"ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜ YOK PAHASINA SATILIYOR"
Şimdi birisi yer üstünde birisi yer altında kullanılan gübreler üre gübresi yüzde 344 dap gübresi yüzde 233 artmış. Besi yemi yüzde 129, süt yemi yüzde 131 yükselmiş. Yani girdi maliyetleri üreticinin artmış. Ancak bu maliyetler üreticinin fiyatlarına yansımamış. Hala üreticinin malı yok pahasına alınmaya devam etmiş.
"ASIL HİKAYE BURADA BAŞLIYOR"
Yine örneğin 4-4,5 TL'ye alınan süt tüketiciye 18 TL'ye geliyor. Biz 18 TL'ye içiyoruz o sütü. Asıl hikaye burada başlıyor. Üreticide yok pahasına satılan maldan son kaybedene doğru hikayeyi götürelim.