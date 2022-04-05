Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı! "Er ya da geç..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) geleneksel Ankara İftar Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Burada konuşan Nebati, MÜSİAD'ın ilan ettiği Yatırım Yılı ve Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi çerçevesinde 20'yi aşan ilde 40 farklı lokasyonda 25 milyar liralık yatırım ve bunun karşılığında 25 bin ilave istihdam oluşturmanın amaçladığını söyledi.
İş insanlarının, sanayicilerin özverili çabaları ve hükümetin destekleri sayesinde ekonominin, salgının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yüzde 1,8 ve 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü belirten Nebati, böylece salgın öncesi istihdam seviyelerine ulaştıklarının altını çizdi.
Nebati, olumsuz küresel talep koşullarına karşın, ihracatçının vizyon ve gayretleriyle geçen yıl ihracatın 225 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.
İhracattaki ivmeyi bu yıl da sürdürdüklerini ve geçen ay 22,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştıklarını vurgulayan Nebati, "Aldığımız proaktif kararlara ilaveten başta MÜSİAD'ın değerli üyeleri olmak üzere ihracatçılarımız, krizden fırsat çıkartarak, yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyaya ihracat seferberliğini yaparak ihracatta tüm zamanların en yüksek başarısını elde etmiştir. Kapasite kullanım oranları gibi öncü göstergeler, ekonomik faaliyetlerin canlı seyrinin bu yıl da devam ettiğinin ve birinci çeyrekte de iyi bir büyümenin gerçekleşeceğinin işaretlerini vermektedir." diye konuştu.
"KUR-FAİZ SARMALINDAN ÇIKILDI"
Nebati, 20 Aralık 2021'de Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) gibi yenilikçi enstrümanların devreye alındığını, böylece iş ve yatırım ortamında öngörülebilirliği artırdıklarını, bankacılık sistemini daha güçlü hale getirdiklerini ve Türk Lirası mevduatların vadesini 24 günden 49 güne uzattıklarını anlattı.