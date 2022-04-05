Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı! "Er ya da geç..."

Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirdiklerini ve bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladıklarını anımsatan Nebati, "Enflasyonist baskı oluşturmadan, üretim ve istihdamı teşvik edecek, ihracatı artıracak yatırımları desteklemek üzere kredi kullandırımını önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ürünlerine yönelik Erken Uyarı Sistemi ve tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Nebati, bu süreçte Fiyat İstikrarı Komitesi'nin de her ay düzenli olarak toplandığını kaydetti.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN HEP BERABER GELECEĞİZ"

Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlara rağmen beklentilerdeki bozulmanın etkisi ile oluşan enflasyon ataletini alternatif yatırım araçları gibi enstrümanları geliştirerek kıracağız. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz. GES ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar ile tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen biz umutla bakıyoruz geleceğe ve Türkiye'nin 21. yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz."