Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2.326,29 puanla kapanış rekorunu tazeledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...
05.04.2022 18:38 - Son Güncelleme: 05.04.2022 18:40
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.