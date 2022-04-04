Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması!

"TÜRKİYE TURİZMDE LİDER ÜLKELERDEN BİRİSİ OLMUŞTUR"

Şubat ayında İspanya'da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41'e yakın artmıştır. Dünyanın bir çok ülkesi enflasyonla karşı karşıya ve mücadele araçlarını da kullanma noktasında ağır davranarak ilerlemeye çalışıyor. 2021 yılında dünya küresel salgının etkilerini tam anlamıyla atlatamazken, ülkemiz toplumun tüm kesimlerine dokunan desteklerimiz ile yüzde 11 büyümüştür. Kapasite kullanım oranları ile diğer öncü göstergeler yurt içindeki iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Büyüme oranları istihdam piyasasına olumlu yansıdı. 2021 yılında toplam istihdamı 2.1 milyon kişi artırmayı başardık.

"DÜNYA EKONOMİSİ RUSYA, UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE BİR KEZ DAHA SARSILDI"

Mart ayında ihracatımız yaklaşık yüzde 20 artarak tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021 yılın turizm sektörü için de başarılı geçmiştir. Geçtiğimiz yıl ülkemizi 30 milyon kişi ziyaret etmiş. 24.5 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. Türkiye turizmde lider ülkelerden birisi olmuştur.

"TARIM DESTEKLERİNİ 29 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK."

Dünya ekonomisi Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle bir kez daha sarsıldı. Ekonomik etkiler tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tarım ve enerji ürünlerinde tedarik sıkıntıları ülkeler üzerinde enflasyonist baskıyı daha da artırdı. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ev sahipliği yaptığımız müzakere olumlu sonuçlanacaktır. Küresel düzeyde yaşanan emtia fiyatları ve arz kısıntısını en aza indirmek için adımlarımızı atıyoruz. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması ve olumlu bir iklim koşullarının da tarımda verimliliği artırmasıyla hızlı bir şekilde toparlanma için umudumuzu artıran gelişmeler var. Ülkemizin jeopolitik konumu ve ihracatçılarımızın pazar çeşitliliği sayesinde savaşın ihracatımıza etkisinin sınırlı olacağını beklesek de ihracatçılarımıza yönelik tedbirleri ihmal etmedik.

Karadeniz'deki gazın çıkarılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son dönemde dünya ekonomilerinin en önemli sorunu artan enflasyon. Bu sorun her geçen ay yılları daha da geriye götürüyor. Dünya karşı karşıya kaldığı en büyük enflasyon dalgasıyla mücadele etmek durumunda.

KKM HESAPLARINDAKİ BAKİYE BELLİ OLDU

KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilazasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

Mart ayı itibarıyla %61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız.

Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor.

Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Bundan sonra yapmamız fiyatlardaki gereken şey davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz."