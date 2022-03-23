Temmuz ayında asgari ücret yeniden zamlanır mı? Hak-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması

Dolayısıyla bu şartları bilerek toplumu, çalışanları gereksiz yere bu anlamda meşgul etmek hem çalışanlarımız için hem de devletimize haksızlık. Asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında toplanması, evet, hoşumuz gider. Mümkün olursa iyi olur ama bugünkü mevzuatımızda bunun pek mümkün olmadığını görüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada gerçekten hayal kırıklığı yaşasın istemiyoruz."