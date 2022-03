Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.



Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.