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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 12:53
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    • 23.03.2022 13:17
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    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin son dakika açıklaması

    Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan kırmızı et açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

    Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.



    Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

    Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.



    Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin son dakika açıklaması
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