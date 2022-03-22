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    • Ekonomi
    • 22.03.2022 11:44
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    • 22.03.2022 11:56
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    'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

    Son dakika haberi... 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusu yanıt bekliyordu... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." dedi. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

    ’Temmuz’da asgari ücrete zam olacak mı?’

    Son dakika haberi... Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.



    Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

    Bakan Bilgin, verdiği bir röportajda asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı.

        İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." ifadelerini kullanmıştı.

        Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme gelmişti.

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