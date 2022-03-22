'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

Bakan Bilgin, verdiği bir röportajda asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı.