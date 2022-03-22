Temmuz'da asgari ücret artacak mı? Maaşlar nasıl artacak? Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül
Son günlerde gerek AK Partili yetkililerin gerekse Çalışma Bakanı Bilgin'in yaptığı açıklamalar asgari ücret için bir Temmuz zammı yapılmasını gündeme taşıdı. Peki bu mümkün mü? Ocak'ta vergi kaldırılarak maliyet düşürülmüştü. Şimdi hangi destek yapılırsa asgari ücrete ikinci zam olur? Zam yapılırsa yeni asgari ücret kaç liraya çıkar? İşte detaylar...
Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor. Bilindiği gibi bu yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Üstelik asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra artan enflasyon ve bütün dünyayı etkileyen emtia zamları sonrası yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda yılda iki artış uygulaması yapılmış ve 2015 yılından sonra tek artışa dönülmüştü.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELDİ
Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu. Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında 'asgari ücrette yarıyıl zammı' konusuna değindi. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini artırıcı önlemler almak lazım.
Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı.
Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı. Son olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda Meclis'in bir karar vermesi ile ikinci toplantının yapılabileceğini olağanüstü şartlarda değerlendirme yapılacağını ancak şu anda yasanın tek toplantı hükmünü taşıdığını söyledi.