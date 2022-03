Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması: Aralık ayında taraflar toplanır

Bu sene imzaladıklarını asgari ücretin iktidar ve muhalefet başta olmak üzere her kesimi memnun ettiğini söyleyen Atalay, asgari ücrette Türk-İş'in yarım asırdır masanın bir tarafında bulunduğunu, bugüne kadar masa başında 4 defa yüksek asgari ücreti imzaladıklarını, onun dışında muhalefet şerhi koyduklarını anlattı.