Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması: Aralık ayında taraflar toplanır

Köprünün, her faniye nasip olmayacak bir hizmet olduğunu belirten Atalay, "O köprünün başladığından bitiş noktasına kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, mühendislerimizin, işçimizin tırnakları var, emekleri var. Görünce daha iyi anlarsınız. Dünyanın en büyük köprüsü. 'Proje harikası' diyorlar. Gidip görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Atalay, 2003 yılında hızlı tren temeli atılırken Ankara garında eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ecevit'in bize bir sözü var. Aynen ifade şu, 'Demir yollarına yeteri kadar yatırım yapma imkanı bulamadık. Bunun önünü kestiler.' dedi. Aynen bu söz Ecevit'e ait. Onun için geçmiş dönemlerde otomobil sektörü ve onun yan sektörü demir yollarının gelişmesine imkan ve fırsat vermediler. Şimdi geldiğimiz noktada iyi bir noktadayız. Projeler bittiğinde Türkiye'nin yüzde 80'ine yakınına hızlı tren ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.