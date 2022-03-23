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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 10:28
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    • 23.03.2022 10:28
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    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması: Aralık ayında taraflar toplanır

    Abant Tabiat Parkı'nda Demiryol-İş Sendikası tarafından düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır." dedi.

    AA
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    Abant Tabiat Parkı'nda Demiryol-İş Sendikası tarafından düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Atalay, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açıldığını anımsattı.

    Köprünün, her faniye nasip olmayacak bir hizmet olduğunu belirten Atalay, "O köprünün başladığından bitiş noktasına kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, mühendislerimizin, işçimizin tırnakları var, emekleri var. Görünce daha iyi anlarsınız. Dünyanın en büyük köprüsü. 'Proje harikası' diyorlar. Gidip görmek lazım." ifadelerini kullandı.

    Atalay, 2003 yılında hızlı tren temeli atılırken Ankara garında eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ecevit'in bize bir sözü var. Aynen ifade şu, 'Demir yollarına yeteri kadar yatırım yapma imkanı bulamadık. Bunun önünü kestiler.' dedi. Aynen bu söz Ecevit'e ait. Onun için geçmiş dönemlerde otomobil sektörü ve onun yan sektörü demir yollarının gelişmesine imkan ve fırsat vermediler. Şimdi geldiğimiz noktada iyi bir noktadayız. Projeler bittiğinde Türkiye'nin yüzde 80'ine yakınına hızlı tren ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.

    Bu sene imzaladıklarını asgari ücretin iktidar ve muhalefet başta olmak üzere her kesimi memnun ettiğini söyleyen Atalay, asgari ücrette Türk-İş'in yarım asırdır masanın bir tarafında bulunduğunu, bugüne kadar masa başında 4 defa yüksek asgari ücreti imzaladıklarını, onun dışında muhalefet şerhi koyduklarını anlattı.

        Atalay, haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu şeklinde bir fikrin ortaya atıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı.' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."

        Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini bildirdi.

        Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Türk-İş'e bağlı, demir yolu, kara yolu, deniz ve havacılık sendikalarının temsilcileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinin yetkilileri katıldı.

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