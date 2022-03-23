Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.03.2022 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 19:08
    ABONE OL

    Rusya - Ukrayna savaşı ile beraber brent petroldeki yükseliş sürüyor: 120 dolar sınırı da aşıldı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 28. gün de geride kalırken bölgeden gelen olumsuz haberler dünya enerji piyasalarını negatif ayrıştırıyor. Bu kapsamda yaşanan savaş ile beraber brent petrolün ateşi yükselirken bugün itibariyle 120 dolar sınırı da aşıldı. Artışın akaryakıt fiyatlarını ne ölçüde etkileyeceği de merakla bekleniyor.

    Brent petroldeki yükseliş sürüyor

    Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.

    120 DOLAR SINIRI AŞILDI
    Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.

    RUSYA'DAN MİSİLLEME GİBİ KARAR
    Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

        Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

        BRENT PETROL NEGATİF AYRIŞIYOR
        İRusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

        PUTİN'DEN RUBLE HAMLESİ DE GELDİ
        LRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

            Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş arz tarafındaki endişeleri tetikleyerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırdı.

            Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

            Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akşener’in yalanına Bakanlıktan çok net cevap!
            Haberler Ekonomi Rusya - Ukrayna savaşı ile beraber brent petroldeki yükseliş sürüyor: 120 dolar sınırı da aşıldı
                SON DAKİKA