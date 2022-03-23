Rusya - Ukrayna savaşı ile beraber brent petroldeki yükseliş sürüyor: 120 dolar sınırı da aşıldı

Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.
120 DOLAR SINIRI AŞILDI
Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.
RUSYA'DAN MİSİLLEME GİBİ KARAR
Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.