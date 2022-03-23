Rusya - Ukrayna savaşı ile beraber brent petroldeki yükseliş sürüyor: 120 dolar sınırı da aşıldı

PUTİN'DEN RUBLE HAMLESİ DE GELDİ

LRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.