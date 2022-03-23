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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 22:54
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    • 23.03.2022 22:54
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın görüşmesinden heyecan verici bir paylaşım geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün biraraya gelerek çeşitli konuları görüştükleri bir toplantı gerçekleştirdiler. Bakan Nebati toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter aracılığı ile herkesi heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

    Bakan Nebati’den heyecanlandıran paylaşım

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşme sonrası fotoğraf paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek dikkat çekti.

    GELECEĞE YATIRIM VURGUSU
    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın görüşmesinden heyecan verici bir paylaşım geldi
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