Ukrayna - Rusya savaşının ardından artan petrol fiyatları ile gündeme gelmişti: Türkiye 'tavan fiyat' uygulamasına mı geçecek?

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Türkiye'de petrol fiyatlarına uygulanması olası gözüken "tavan fiyat" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?
EPDK üç gün önce kanunun tavan fiyat uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bunun sebebi de akaryakıt fiyatlarında görülen fazla karlar. Bunlara ilişkin bir toplantı yapılıyor.
Bizim gördüğümüz kar oranları biraz fazla bunun üzerinde bir fazlalık var. Ve fiyatlara çekidüzen vermezseniz fiyatlara tavan fiyat uygulaması getiririz deniyor.
YÜZDE 30 GİBİ KARLARDAN BAHSEDİLİYOR
Önümüzdeki günlerde bu gündeme gelebilir. Bu noktada yüzde 30 gibi karlardan bahsediliyor. Eğer böyle bir şey varsa EPDK tavan fiyat uygulaması getirerek biraz daha aşağıya çekebilir.