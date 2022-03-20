Ukrayna - Rusya savaşının ardından artan petrol fiyatları ile gündeme gelmişti: Türkiye 'tavan fiyat' uygulamasına mı geçecek?

TAVAN FİYAT UYGULAMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?

EPDK üç gün önce kanunun tavan fiyat uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bunun sebebi de akaryakıt fiyatlarında görülen fazla karlar. Bunlara ilişkin bir toplantı yapılıyor.

Bizim gördüğümüz kar oranları biraz fazla bunun üzerinde bir fazlalık var. Ve fiyatlara çekidüzen vermezseniz fiyatlara tavan fiyat uygulaması getiririz deniyor.