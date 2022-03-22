Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarını da yükselişe geçirdi: Biden'ın ziyaretleri brent petrolü etkileyecek

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yaşanan artışla 111,90 dolar oldu.
BRENT PETROL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.
BIDEN'DAN AVRUPA ZİYARETİ
ABD başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.