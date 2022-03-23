KKM hesapları ile Türk lirasında gözlenen spekülatif durumun finansal istikrara yönelik bir riske dönüşmesi önlendi. Dolar karşısında geçen yılın kasım ayında yüzde 42 değer kaybeden ve 20 Aralık 2021'de 18,3674 ile tarihi zirvesini gören Türk lirası, KKM uygulaması ile hızla düşüşe geçti. Böylece para biriminde yaşanan hızlı değer kaybının fiyatlama davranışını bozucu etkisi de kontrol altına alındı.

KKM uygulamasının resmen başlamasıyla yurt içi yerleşiklerin YP mevduatındaki yükseliş sona erdi. Devam eden haftalarda ise YP mevduatta çözülme başlayarak finansal sistemdeki Türk lirasının payı yükselişe geçti. Bu kapsamda 20 Aralık 2021'den 17 Mart 2022'ye kadar geçen süreçte, YP mevduatlar 21 milyar dolar azaldı, TL mevduat ise 591 milyar lira arttı. YP mevduattaki gerilemenin yanı sıra bireylerin ve firmaların spot piyasa döviz talebi de zayıfladı ve döviz kuru üzerindeki baskı dengelendi.

18 BAZ PUAN SEVİYELERİNE KADAR GERİLEDİ

Döviz kurunda sağlanan denge ile fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma sınırlandırılırken, dezenflasyon süreci için uygun ortam oluştu. YP mevduattan TL mevduata dönüşüm uygulamasına ilave olarak hayata geçirilen diğer döviz kazandırıcı uygulamalar Merkez Bankası döviz rezervlerine katkı yaptı. Buna bağlı olarak ülke risk primi göstergesi CDS'te de gerileme yaşandı.