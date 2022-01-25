İstikrarın anahtarı güçlü TL! İşte 10 soruda kur korumalı mevduat hesabı

Salgının etkili olduğu 2020'de dünyada nadir büyüme performansı gösteren ülkeler arasında yer alan, 2021'de ise çift haneli büyüme gerçekleştirmesi beklenen Türkiye, ekonomide tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor. İhracat önderliğinde, istihdam ve sürdürülebilir büyüme ile cari açık problemini tamamen ortadan kaldırıp, ekonomide kalıcı istikrarı hedefleyen yeni ekonomi modelinin en önemli saç ayağını ise güçlü Türk Lirası oluşturuyor.
FIRTINAYI DİNDİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türkiye piyasalarında 20 Aralık öncesi kopan fırtınayı dindirdi. 20 Aralık'ta 18.5 TL ile zirveyi gören dolar, o günün akşamında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yüzde 30 ile tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı.
Dolardaki oynaklığı bitiren bu yeni enstürman kapsamına daha sonra şirketler de dahil edilerken, altın hesapları da uygulamaya katıldı. Gerek vatandaşların gerekse de şirketlerin büyük ilgisini çeken kur korumalı hesapların büyüklüğü dün itibarıyla 200 milyar liraya dayandı. Bu kapsamda açılan hesap sayısı ise 500 bine ulaştı.
KIRILGANLIK SONA ERDİ
Kur korumalı hesaplar, finansal istikrarın tesisinde büyük rol oynayacak. Bu hesaplar ile vatandaşların tasarrufları küresel finans etkileşimlerine karşı koruma altına alındı. Ulusal para biriminin tarihsel olarak küresel para birimlerine karşı yaşamış olduğu değer kaybı riski de vatandaşlarının tasarrufları açısından ortadan kaldırıldı.
Diğer bir ifadeyle, tarihsel olarak TL'nin dolar ve euro gibi para birimlerine karşı değeri, TL'ye inanan ve güvenen halkın sorunu olmaktan çıkarıldı. Bu tarihi karar ile bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığı da sona erdi. Yeni ürünle iş dünyasının ve piyasaların ihtiyacı olan güven ortamı önemli derecede sağlanmış oldu.
FARKLI BANKA OLABİLİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yeni ürünün geliştirilmesi ve tabana yayılması için önemli adımlar attı. TCMB, TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edilebilmesine olanak sağladı. Hesaplarında bulunan tutarlarını, mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabileceği belirtildi.
10 SORUDA KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen yanıtlar şöyle:
1- Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?
Hesap sahibinin "yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması" gerekiyor.