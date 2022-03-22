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Haberler Ekonomi Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

22.03.2022 00:41 - Son Güncelleme: 22.03.2022 00:42
Son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni bir düzenleme yapıldı.

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Son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı.

Son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

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