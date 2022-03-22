Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kur korumalı TL mevduatta düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
22.03.2022 00:41 - Son Güncelleme: 22.03.2022 00:42
Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat hesaplarına yenileme imkanı getirildi.
Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.