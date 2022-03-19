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    • Ekonomi
    • 19.03.2022 13:58
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    • 19.03.2022 14:06
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TÜGİK İş Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. İki yıldır mücadele edilen yeni tip koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlerin Türkiye'yi dünyada pozitif ayrıştırdığına dikkat çeken Nebati, "Bu ülke güçlü bir ülke, bu ülkeye inanıyor ve güveniyorlar. Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

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    İki yıldır mücadele edilen yeni tip koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlerin Türkiye'yi dünyada pozitif ayrıştırdığına dikkat çeken Nebati, "Bu ülke güçlü bir ülke, bu ülkeye inanıyor ve güveniyorlar." dedi.

    Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

    İhracatımız artıyor, belli bir denge üzerinde gidiyoruz. Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz. Çok daha iyi bir haberler gelecek. 21. Yüzyıl Türkiye'nin olacak.

    Güçlü ve dinamik yapısıyla her gün yeni fırsatlar doğuyor. Bu yıl 250 milyar dolar iharacat hedefini aşacağız.

    Stabil kurun ekonomiye yayılan etkisini görüyoruz.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TÜGİK İş Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Hızla pandemi öncesi duruma doğru gidiyoruz
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