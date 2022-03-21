Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Kur korumalı TL mevduat, kripto para, enflasyonla mücadele...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan emtia fiyatları nedeniyle zarara uğrayan kamu müteahhitlerine bütçe imkanları doğrultusunda destek vereceklerini bildirdi. Kripto para düzenlemesine ilişkin de konuşan Nebati, "Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" dedi. Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Bakan Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi ve "Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek" şeklinde konuştu.
21.03.2022 22:57 - Son Güncelleme: 21.03.2022 23:01
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, Londra ziyaretinde yatırımcılarla bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin makro ekonomik durumunu anlattıklarını ifade etti.
"KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI DEVAM EDECEK"
Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi.