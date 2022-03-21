Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar: Kur korumalı TL mevduat, kripto para, enflasyonla mücadele...

Nebati, Türkiye'ye yatırımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini belirterek, "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum." diye konuştu.