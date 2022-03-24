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    • Ekonomi
    • 24.03.2022 06:59
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    • 24.03.2022 06:59
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    Doğalgaz ödemeleri başladı! 230 bin haneye 80.5 milyon TL destek

    Hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşın doğalgaz faturası için vereceği bin 150 TL’ye kadar olan desteğin ilk taksitleri ödenmeye başlandı. Desteğe başvurular e-devlet üzerinden sürüyor.

    230 bin haneye 80.5 milyon TL destek
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    Hükümetin ihtiyaç sahibi ailelere vereceği doğalgaz desteği ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını söyledi.



    450 İLA 1.150 TL ARASINDA
    Yanık, "230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80.5 milyon TL ödedik" dedi. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 ila bin 150 TL arasında değişiyor.



    BAŞVURU DEVAM EDİYOR
    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi. Doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve abone olan, ihtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabildiğini ifade eden Yanık, "Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 ila 575 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.



        ÖDEMELER KARTA
        Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" şeklinde konuştu.



        SAĞLIK RAPORU OLAN KRONİK HASTAYA EK ÖDEME
        Sabah'ta yer alan habere göre, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Doğalgaz ödemeleri başladı! 230 bin haneye 80.5 milyon TL destek
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