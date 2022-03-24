Doğalgaz ödemeleri başladı! 230 bin haneye 80.5 milyon TL destek

Hükümetin ihtiyaç sahibi ailelere vereceği doğalgaz desteği ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını söyledi.
450 İLA 1.150 TL ARASINDA
Yanık, "230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80.5 milyon TL ödedik" dedi. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 ila bin 150 TL arasında değişiyor.
BAŞVURU DEVAM EDİYOR
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi. Doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve abone olan, ihtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabildiğini ifade eden Yanık, "Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 ila 575 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.