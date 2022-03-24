Doğalgaz ödemeleri başladı! 230 bin haneye 80.5 milyon TL destek





BAŞVURU DEVAM EDİYOR

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi. Doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve abone olan, ihtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabildiğini ifade eden Yanık, "Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 ila 575 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.