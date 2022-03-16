Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?

Ev alabilmek isteyen lakin hiçbir şekilde kenarda parası olmayan vatandaşlara bankaların verdiği konut kredisine başvurabilirler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut alabilmek isteyenlere 400.000 TL'lik konut kredisi vermektedir. 6 aydan 120 aya kadar ödeme vadeleriyle bu üç bankadan konut kredisi alınabilir. Herhangi bir birikimi olmayan ya da az miktarda birikimi olanlar bu bankaların verilen konut kredisine müracaat yapabilir.