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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 08:47
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    • 17.03.2022 08:47
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    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?

    Konut kredisi alabilmek amacıyla bankaların sunmuş olduğu şartlara uyan herkese konut kredisi desteği verilmektedir. Uygun ödeme koşullarıyla ve faiz oranlarıyla ödeyebileceğiniz kredi tutarlarıyla konut kredisi alınabilir. Yakın vakitte konut kredilerine dair çok sayıda değişik kampanyanın da düzenlendiği bilinmektedir. Dolayısıyla bilhassa Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank gibi kamu bankaları konut kredisi konusu ile ilgili geniş kapsamlı fırsatların adresi konumunda yer alabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?

    Ev alabilmek isteyen lakin hiçbir şekilde kenarda parası olmayan vatandaşlara bankaların verdiği konut kredisine başvurabilirler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut alabilmek isteyenlere 400.000 TL'lik konut kredisi vermektedir. 6 aydan 120 aya kadar ödeme vadeleriyle bu üç bankadan konut kredisi alınabilir. Herhangi bir birikimi olmayan ya da az miktarda birikimi olanlar bu bankaların verilen konut kredisine müracaat yapabilir.

    Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank 120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisi

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu konut kredileri en fazla 120 ay vadeli olmaktadır. Ziraat Bankası'nın 120 ay vadeyle 400.000 TL'lik konut kredisi yaklaşık yüzde 1,20 faiz oranına sahiptir. Buna göre aylık ödeme tutarı 6.307,22 TL civarıdır.

    Vakıfbank'ın 120 ay vadeli 400.000 TL'lik konut kredisi %1,20 faiz oranı içerir. Aylık ödeme tutarı ise, 6.307,22 TL Türk lirasıdır. Halkbank'ın 120 ay vadeli 400.000 TL'lik konut kredisi %1,20 faizlidir. Buna göre aylık ödeme tutarı 6.307,22 TL Türk lirası şeklindedir.

        Ödeyebileceğiniz tutara göre vade oranı düşürülebilir. Krediyi aldığınız faiz oranıyla aylık ödemeleriniz hesaplanmaktadır. Bankaların aylık ödeme planlarına uygun şekilde ödemelerinizi yapabilirsiniz.

        400.000 TL'lik Konut Kredisi Desteği

        Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği 400.000 TL'lik konut kredisi sabit faiz oranıyla verilmektedir. Bankanın konut kredisi verirken istediği belgeleri getirebilen ve konut kredisi almaya yeterli kredi notu olan, aynı zamanda bankaların şartlarını sağlayan herkese 400.000 TL'lik konut kredisi verilmektedir. 120 aya kadar vadeyle konut kredisi desteği sunulmaktadır.

        Bankaların faiz oranına ve ödeyebileceğiniz tutara göre konut kredisinden faydalanabilirsiniz. Konut kredisi çekerken yapılan masraflar krediye dahil edilmemektedir. Bankaların verdiği ödeme planına göre kredi taksitlerinizi ödeyebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?
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