Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?

Ev alabilmek isteyen lakin hiçbir şekilde kenarda parası olmayan vatandaşlara bankaların verdiği konut kredisine başvurabilirler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut alabilmek isteyenlere 400.000 TL'lik konut kredisi vermektedir. 6 aydan 120 aya kadar ödeme vadeleriyle bu üç bankadan konut kredisi alınabilir. Herhangi bir birikimi olmayan ya da az miktarda birikimi olanlar bu bankaların verilen konut kredisine müracaat yapabilir.
Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank 120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisi
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu konut kredileri en fazla 120 ay vadeli olmaktadır. Ziraat Bankası'nın 120 ay vadeyle 400.000 TL'lik konut kredisi yaklaşık yüzde 1,20 faiz oranına sahiptir. Buna göre aylık ödeme tutarı 6.307,22 TL civarıdır.