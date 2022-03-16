💸250.000 TL taşıt kredisi için aylık ödeme planı! 📢Bankaların 2022 Mart ayı güncel faiz oranları! Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi...

250.000 TL taşıt kredisi için aylık ödeme planının bankalara göre nasıl değişikleri olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bankaların 2022 Mart ayı güncel faiz oranlarını internet üzerinden kolayca öğrenmek isteyenler için bankaların faiz oranları, vade sayısı, geri ödeme planında ne kadar aylık takside denk geldiği gibi detayları haberimizde derledik. Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.