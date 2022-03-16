💸250.000 TL taşıt kredisi için aylık ödeme planı! 📢Bankaların 2022 Mart ayı güncel faiz oranları! Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi...
Araç almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek ve buna göre bir ekonomik planlama yapmak istiyor. Artan araç fiyatlarına birikimleri yetmeyenler bankadan uygun geri ödeme koşullarıyla, düşük faiz oranlarıyla taşıt kredisi çekmek için başvuruda bulunmak istiyor. 250.000 TL taşıt kredisi için aylık ödeme planını haberimizde bulabilirsiniz, böylece tek tek bankaları ziyaret etmeden önce ön bilgi alabilir ve karşılaştırmanızı yapabilirsiniz. Bankaların 2022 Mart ayı güncel faiz oranları, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi bankaların taşıt kredisi hesaplamasını görebilirsiniz.
16.03.2022 11:58 - Son Güncelleme: 16.03.2022 11:58
250.000 TL taşıt kredisi için aylık ödeme planının bankalara göre nasıl değişikleri olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bankaların 2022 Mart ayı güncel faiz oranlarını internet üzerinden kolayca öğrenmek isteyenler için bankaların faiz oranları, vade sayısı, geri ödeme planında ne kadar aylık takside denk geldiği gibi detayları haberimizde derledik. Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.