VGM, İŞKUR, SYDV, SGK, günlük 106 TL, 180 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı

Yaşam şartlarının ağırlaşması ve hastalık salgını yüzünden eşi olmayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan, eşini yitirmiş kadınların hayat şartları zorlaşmaya başlamıştır. Bu hali düzeltmek hedefi ile detaylı kurum ve vakıflar doğrultusundan yardımlar başlamıştır. Evini geçindirmek mecburiyetinde olan kadınların faydalanması amacıyla e devlet üzerinden başvuruları gerekmektedir.
Günlük Kurs Ücretinden Faydalanmak
Yurdun detaylı bölgelerinde açılan ve meslek edindirmeyi gerçekleştiren kurslara katılımcı olan bayanlara da belli bir ücret öğrencilikleri sırasında ödenmektedir. Bu şekilde hem bir meslek sahibi olup hem de bu esnada gelir kazanmak olası olmaktadır.
İŞKUR aracılığı ile oluşturulan İş Başı Eğitim Kurslarına katılımcı olan bayanlara günlük olarak 163 lira ödeme yapılmaktadır. Eğer İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına katılan bayanlara da zaruri gider ödemesi adı altında kurs sonucunda ödemeler yapılmaktadır. Kurs sonucunda belli oranda iş garantisi de vardır. Bu da hanımların hizmetine açılmıştır. Bu kurslara katılımcı olabilmek amacıyla İŞKUR müracaatı gerekmektedir.