VGM, İŞKUR, SYDV, SGK, günlük 106 TL, 180 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı

Günlük Kurs Ücretinden Faydalanmak

Yurdun detaylı bölgelerinde açılan ve meslek edindirmeyi gerçekleştiren kurslara katılımcı olan bayanlara da belli bir ücret öğrencilikleri sırasında ödenmektedir. Bu şekilde hem bir meslek sahibi olup hem de bu esnada gelir kazanmak olası olmaktadır.