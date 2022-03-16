💥Kredi çılgınlığı başlatıldı! Bankalarda Mart depremi! ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları son durum! %1,20, %1,29, %1,37...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararı hafta boyunca takip edilecek. 17 Mart Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde bankaların kredi faiz oranlarını merak eden birçok kişi ise olası bir faiz artırımı olması halinde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak için araştırmalarına başladı. Ancak Merkez Bankası'nın ne yönde karar vereceği henüz bilinmiyor.