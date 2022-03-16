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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 10:39
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    • 17.03.2022 10:39
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    Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar? Hisse kodu, hisse fiyatı...

    Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar? Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yatırımcıların ekonomi gündeminde sıklıkla araştırdıkları arasında yer alıyor ve detaylı bilgiyi öğrenmek isteyenler için Smart Güneş Enerjisi halka arzına ilişkin ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek?

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar sorusu yer alıyor. Yenilenebilir enerji alanında hizmet veren şirketlerden biri olan Smart Güneş Enerjisi halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı ve başvurusu onaylandı. Talep toplama bilgileri merak edildi, peki Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?

    SMART GÜNEŞ ENERJİSİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 - 17 - 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finansinvest ve TSKB eş liderliğinde halka arz edilecektir.

    Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
    İhraççı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
    Satan Ortak Smart Holding A.Ş.'ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
    Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 127.500.000 TL nominal
    Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
    Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
    Talep Toplama Tarihi 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
    Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
    Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
    Halka Arz Fiyatı 14 TL
    Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal
    Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
    Ek Satış 6.368.000 TL nominal

        Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal
        Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal
        Tahsisat Grupları 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
        6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
        12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
        12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
        Halka Açıklık Oranı %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)
        Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.
        Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Hücre Yatırımı %30-35


        Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5
        İşletme Sermayesi %30-35
        Yeni Yatırımlar %20-25
        Dikey Entegrasyon %2-3
        Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5.
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