Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar? Hisse kodu, hisse fiyatı...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar sorusu yer alıyor. Yenilenebilir enerji alanında hizmet veren şirketlerden biri olan Smart Güneş Enerjisi halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı ve başvurusu onaylandı. Talep toplama bilgileri merak edildi, peki Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 - 17 - 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finansinvest ve TSKB eş liderliğinde halka arz edilecektir.
Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Satan Ortak Smart Holding A.Ş.'ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 127.500.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 14 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
Ek Satış 6.368.000 TL nominal