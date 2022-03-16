Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar? Hisse kodu, hisse fiyatı...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Smart Güneş Enerjisi halka arz hangi bankalar sorusu yer alıyor. Yenilenebilir enerji alanında hizmet veren şirketlerden biri olan Smart Güneş Enerjisi halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı ve başvurusu onaylandı. Talep toplama bilgileri merak edildi, peki Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar?