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    1 gün borçlanma ile 1 yıl erken emeklilik! Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimler borçlanabilir? İşte tüm detaylar...

    Erken emekliliğin yolu borçlanma ile açılıyor. Eksik primi tamamlama imkanı da sunan borçlanma, ihtiyaç kadar yapılıyor. Bazıları için 1 günlük borçlanma emekliliği 1 yıl öne çekebiliyor.

    Hazal Ateş
    1 gün borçlanma ile 1 yıl erken emeklilik

    Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir. Erken emeklilik için önem taşıyan, primleri daha iyi değerlendirmek için uygulanan borçlanmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:



    ■ Kimler borçlanabilir?
    Sigortalılar ya da hak sahipleri, geçmişteki ödenmeyen bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler borçlanılabiliyor. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53, en yüksek prim de 400 lira.



    ■ Askerlik emekliliği öne çeker mi?
    Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa borçlanma sigorta başlangıç tarihini öne çeker, borçlanan kişinin prim sayısını artırır. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapanlarda sadece prim gün sayısı artar, emeklilik öne çekilmez. SSK'lı çalışanlar için işverenlerce askerlik süresince prim yatırılmaz. Prim yatırılması halinde fiili çalışma olmadığı için iptal edilir. Ancak Bağ-Kur'lu olup işinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler askerlik döneminde primini ödeyebilir.



        ■ Borçlanma emekliliği ne kadar öne çeker?
        Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir. Örneğin; 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak kişi, 1 günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir.

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