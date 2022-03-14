1 gün borçlanma ile 1 yıl erken emeklilik! Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimler borçlanabilir? İşte tüm detaylar...





■ Kimler borçlanabilir?

Sigortalılar ya da hak sahipleri, geçmişteki ödenmeyen bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler borçlanılabiliyor. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53, en yüksek prim de 400 lira.