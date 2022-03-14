1 gün borçlanma ile 1 yıl erken emeklilik! Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimler borçlanabilir? İşte tüm detaylar...

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir. Erken emeklilik için önem taşıyan, primleri daha iyi değerlendirmek için uygulanan borçlanmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
■ Kimler borçlanabilir?
Sigortalılar ya da hak sahipleri, geçmişteki ödenmeyen bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler borçlanılabiliyor. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53, en yüksek prim de 400 lira.
■ Askerlik emekliliği öne çeker mi?
Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa borçlanma sigorta başlangıç tarihini öne çeker, borçlanan kişinin prim sayısını artırır. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapanlarda sadece prim gün sayısı artar, emeklilik öne çekilmez. SSK'lı çalışanlar için işverenlerce askerlik süresince prim yatırılmaz. Prim yatırılması halinde fiili çalışma olmadığı için iptal edilir. Ancak Bağ-Kur'lu olup işinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler askerlik döneminde primini ödeyebilir.