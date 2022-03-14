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Haberler Ekonomi Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

14.03.2022 07:01 - Son Güncelleme: 14.03.2022 07:01
Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir.

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Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir.

Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir.

Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar

Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor.

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