Çalışanlara erken emeklilik formülü! 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik... İşte tüm detaylar
Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.
14.03.2022 07:01 - Son Güncelleme: 14.03.2022 07:01
Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir.
Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir.