Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınıyor! Tek seferlik sosyal yardım parası müjdesi! Ödemeler kayıtlı hesabı olmayanlara PTT’den yatırılacak

Sosyal yardım paraları kayıtlı hesabı olmayanlara PTT'den yatırılacak. Tek seferlik sosyal yardım parası müjdesi geldi. Başvuruların e-Devlet kanalı üzerinden alınacağı duyuruldu. Online yapılan başvurularda kişiden resmi ikamet adresi, aylık hane geliri, evde yaşayan kişi sayısı gibi bilgileri girilmesi isteniyor. Başvurular alındıktan sonra da Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından inceleme sürecine girilecek. Sonuçlara göre ödemeler ya İBAN aracılığı ile ya da PTT üzerinden dağıtılacak.