Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınıyor! Tek seferlik sosyal yardım parası müjdesi! Ödemeler kayıtlı hesabı olmayanlara PTT'den yatırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvrularını yapabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra şartları sağlayanlara 1100 TL ödeme yapılıyor. Unutulan sosyal yardım ödemeleri için başvuru ekranı halen açık. Bilindiği üzere 2022 yılında sosyal yardımlara zam geldi. Vatandaşlar geçen yıla göre bu yıl başvurusu kabul edildiğinde ödemeyi zamlı olarak alabiliyor. Tek seferlik nakit desteğinin de bulunduğu bu ödemeler PTT aracılığı ile yatırılıyor. İşte detaylar...
Sosyal yardım paraları kayıtlı hesabı olmayanlara PTT'den yatırılacak. Tek seferlik sosyal yardım parası müjdesi geldi. Başvuruların e-Devlet kanalı üzerinden alınacağı duyuruldu. Online yapılan başvurularda kişiden resmi ikamet adresi, aylık hane geliri, evde yaşayan kişi sayısı gibi bilgileri girilmesi isteniyor. Başvurular alındıktan sonra da Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından inceleme sürecine girilecek. Sonuçlara göre ödemeler ya İBAN aracılığı ile ya da PTT üzerinden dağıtılacak.
2022 yılında devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bu yıl Doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, dıda yardımları, barınma yardımları, yakacak yardımı, elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı ve daha bir çok yardım ödemelerinde miktar arttı.
Bu dönemde vatandaşların başvuru yapabilecekleri ödemeler arasında tek seferlik nakit desteği de bulunuyor. 1100 TL olarak yapılan bu yardımlar online ortamda alınıyor. e-Devlet üzerinden başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız.
TEK SEFERLİK ÖDENECEK
Söz konusu bu sosyal yardım ödemeleri tek seferlik olacak. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca incelendikten sonra ödemeler yatmaya başlayacak. Sosyal yardım almasına engel bulunmayan vatandaşların kendi İban numaralarına ya da PTT hesaplarına yatırılacak.
İBAN numarasına ödeme yapılabilmesi için ise kişinin bakanlık sistemine kayıtlı hesabı olması gerekiyor. Ancak sisteme kayıtlı hesabı bulunmayanlar için de ödemeler PTT üzerinden yatırılacak.