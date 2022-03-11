TC KİMLİK NO İLE Mazot Gübre desteği sorgulama! Mazot Gübre Desteği neden yatmadı? Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Çifçilerin gündeminde merakla araştırdığı 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusu yer alıyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla yapılan bu ödeme büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022'den itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Peki bu destekten faydalanmak için şartlar neler, 2022 mazot gübre desteği başvuru nasıl ve nereden yapılır? Mazot Gübre Desteği neden yatmadı? İşte detaylar!
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 yani bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Buna göre;
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.