Rusya - Ukrayna savaşının ardından Türkiye harekete geçti: 5 kritik adımla negatif etkiler azaltılacak

Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar önceki gün Beştepe'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırıldı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Artan enerji fiyatlarına karşı kaynak ve pazar çeşitlemesine gidilecek. Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış, dış ticaret dâhil tüm ticari aşamalarda vatandaşların lehine gerekli tedbirler alınacak.
Yağ oyununa karşı topyekûn mücadele edilecek. Depo denetimleri ve cezalar artacak. Kota koyan benzin istasyonlarına göz açtırılmayacak.