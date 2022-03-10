Rusya - Ukrayna savaşının ardından Türkiye harekete geçti: 5 kritik adımla negatif etkiler azaltılacak

SABAH'ta yer alan habere göre, Artan enerji fiyatlarına karşı kaynak ve pazar çeşitlemesine gidilecek. Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış, dış ticaret dâhil tüm ticari aşamalarda vatandaşların lehine gerekli tedbirler alınacak.