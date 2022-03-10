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    • Ekonomi
    • 10.03.2022 06:59
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    • 10.03.2022 06:59
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    Rusya - Ukrayna savaşının ardından Türkiye harekete geçti: 5 kritik adımla negatif etkiler azaltılacak

    Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 15. gününe girilirken bölgeden çeşitli haberler de gelmeye devam ediyor. Bölgede tansiyon bir türlü düşmemesi ile beraber dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de savaşın negatif etkisini azaltmaya yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda artan enerji fiyatlarına karşı kaynak çeşitliliğine gidilecek. Gıda ve hammadde arz güvenliği sağlanacak. Kota koyan benzin istasyonuna göz açtırılmayacak.

    5 kritik adımla negatif etkiler azaltılacak

    Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar önceki gün Beştepe'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırıldı.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Artan enerji fiyatlarına karşı kaynak ve pazar çeşitlemesine gidilecek. Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış, dış ticaret dâhil tüm ticari aşamalarda vatandaşların lehine gerekli tedbirler alınacak.

    Yağ oyununa karşı topyekûn mücadele edilecek. Depo denetimleri ve cezalar artacak. Kota koyan benzin istasyonlarına göz açtırılmayacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen, 6 saat süren EKK toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

        STOKÇULARA AĞIR CEZALAR GETİRİLECEK
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldığı ilk EKK'da yaptığı değerlendirmede ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

        Bakan Kirişçi, yeterli miktarda yağ stoku bulunduğunu belirterek, ayçiçeği üretiminin önceki yıllara göre arttığını ifade etti. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için alternatif ülkeler ve yağ çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldığını vurguladı. Toplantıda stokçulara karşı yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler de değerlendirildi.

            Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak stokçulara yönelik denetimler artırılacak, cezalar ağırlaştırılacak, sahadan sürekli bilgi akışı sağlanacak, ihbarlara anında karşılık verilecek, doğrudan depolarda inceleme yapılacak. Bakanlıklarla koordinasyon içinde ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat uygulayanlara cezalar sürecek. Vatandaşların alım gücünü destekleyen uygulamalar devam edecek.

            EPDK DENETİMLERİ ARTIRACAK
            Enerji başta olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılması için işletmelere yönelik destekler artırılacak. Artan enerji fiyatlarına karşı yerli, milli hamleler artırılırken, bir ülkeye bağımlı olmadan pazar, kaynak çeşitlendirilmesine gidilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zam beklentisiyle vatandaşa akaryakıt satmayarak zamlı fiyat tarifesini bekleyen akaryakıt istasyonlarına denetimi artıracak.
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            Haberler Ekonomi Rusya - Ukrayna savaşının ardından Türkiye harekete geçti: 5 kritik adımla negatif etkiler azaltılacak
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