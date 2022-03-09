Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba yazılı açıklamasında, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu söyledi.

BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurguladı.