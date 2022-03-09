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    • Ekonomi
    • 10.03.2022 00:13
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    • 10.03.2022 00:13
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    BAE’den petrol üretiminde artışa destek!

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba yazılı açıklamasında, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu söyledi.

    BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurguladı.



    "Üretim artışlarını destekliyoruz ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz."

    BLİNKEN BAE'NİN DESTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI
    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli" dedi.



    PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
    Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



        Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 12'yi aşkın değer kaybıyla 108 dolardan alıcı buldu.

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