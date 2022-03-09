Ayçiçek yağında spekülasyona 3'lü kıskaç! Bakanlık ve belediyeler denetim için devrede

Yetkililer, bu spekülasyonla 90-100 liraya satılan yağın 200 liradan satıldığını belirterek, "Oysa spekülasyonun başladığı gün, gümrük vergileri sıfırlanmıştı. Hem marketlerin hem diğer perakendecilerin elllerinde yağ olduğu gibi, yağ sanayicilerinin de nisan ortasına kadar yetecek miktarda hammaddesi bulunuyordu. Yani Türkiye, hasada kadar yağ sıkıntısı çekmeyeceği gibi gümrük vergisi de sıfırlandığı için ithal edilecek ürünlerde maliyet de daha düşük olacaktı. Ama bu söylentiyle bir anda fiyatlar fahiş şekilde artırıldı. Şimdi etiket Denetim sonuçları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek" bilgisini verdi.