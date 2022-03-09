Ayçiçek yağında spekülasyona 3'lü kıskaç! Bakanlık ve belediyeler denetim için devrede

Yağ stoklarının azalması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gemilerin de gelememesi gerekçesiyle yağda sıkıntı yaşanacağına dair söylentilerin ardından ortaya çıkan yağ kuyrukları, iki bakanlıkla belediyeleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre 81 ilde Ticaret Bakanlığı market raflarında ve toptancılarda yağ fiyatlarını, Maliye Bakanlığı da hem tedarikçilerin hem de marketlerin stokçuluk yapıp yapmadığını zabıtalarla birlikte denetime başladı.
Yetkililer, bu spekülasyonla 90-100 liraya satılan yağın 200 liradan satıldığını belirterek, "Oysa spekülasyonun başladığı gün, gümrük vergileri sıfırlanmıştı. Hem marketlerin hem diğer perakendecilerin elllerinde yağ olduğu gibi, yağ sanayicilerinin de nisan ortasına kadar yetecek miktarda hammaddesi bulunuyordu. Yani Türkiye, hasada kadar yağ sıkıntısı çekmeyeceği gibi gümrük vergisi de sıfırlandığı için ithal edilecek ürünlerde maliyet de daha düşük olacaktı. Ama bu söylentiyle bir anda fiyatlar fahiş şekilde artırıldı. Şimdi etiket Denetim sonuçları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek" bilgisini verdi.
FAHİŞ FİYATTAN SATILDI
Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise 90-100 lira civarında satılan 5 litrelik yağın 200 liraya kadar çıktığı tespitini yaptıklarını, pazartesiden itibaren 81 il müdürlüğünde denetçilerin Maliye Bakanlığı ve zabıtalarla birlikte yağ özelinde etiket ve stok denetimine başladıklarını söylediler. Ticaret Bakanlığı'nın etiket denetimi sonucuna göre birkaç gün içinde tespitlerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na götüreceğini bildiren yetkililer, sorulara şu yanıtları verdiler: