Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan bugün piyasaya çıkan "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla artık köprünün geçildiğini anlatırken çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin kişi başı milli gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecinin başlayacağının göstergelerini paylaşıyor. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı 5 yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ikinci bölümü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinden oluşuyor.
GENÇLER İÇİN HAZIRLADI
Gençler için hazırladığını söylediği kitapta, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini okuyucuyla paylaşan Albayrak, enerjide milli bir başkaldırışı nasıl tesis ettiklerine, bakanlığı döneminde attığı tohumlarla Mavi Vatan'ın nasıl ete kemiğe büründüğüne, Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne durumda olduğuna, iki kur saldırısı ve iki seçime rağmen 17 yılda ilk kez nasıl cari fazla verildiğine ilişkin ayrıntılara değiniyor. Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminden önce özellikle Mavi Vatan doktrininden vazgeçirmeye çalışan üst rütbeli generallere "Kim ne derse desin, Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdiğini, bu kişilerin 15 Temmuz FETÖ darbesinde rol aldığını açıklıyor.
ERDOĞAN VE AİLESİNE TEŞEKKÜR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tüm bu hizmetleri hayata geçirmesine vesile olduğu için teşekkürü bir borç bildiğini vurgulayan Berat Albayrak, kendisini sürekli motive eden, her düştüğünde ayağa kaldıran kişi olarak tanımladığı eşi Esra Albayrak başta olmak üzere baba Sadık Albayrak, anne Kıymet Albayrak'a ve çocukluğundan beri geçtiği her dikenli yolda kendisini yalnız bırakmayarak birlikte yürüyen Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkürlerini iletiyor.