Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız



CARİ AÇIK EN BÜYÜK ENGEL

Cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir. Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030'dan önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek. Sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımız düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırabileceğiz" diyor.

ZOR ZAMANLARIN ADAMI

Albayrak'ın eserinde en dikkat çeken detayların başında her iki bakanlık koltuğuna oturur oturmaz büyük çaplı krizlerle karşılaşması geliyor. Öyle ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildiği 24 Kasım 2015'te Suriye'nin kuzeyinde Rus uçağının düşürülmesiyle karşılaşan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni başladığı dönemde ise ABD ile Türkiye arasında Rahip Brunson kriziyle karşı karşıya kalıyor.