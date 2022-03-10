Piyasalarda tüm gözler Türkiye'de! Dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarında son durum ne?

Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen piyasalarda dengeler bugün değişebilir. Rusya, Ukrayna, Türkiye Dışişleri Bakanları bugün Antalya'da barış görüşmeleri için toplanıyor. Saat 11:00'de başlayacak olan barış görüşmeleri öncesinde piyasalardaki yüksek fiyatlamalar geriye gelmişti.

LAVROV VE KULEBA ANTALYA'YA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN ATEŞKES SÜRÜYOR

Ukrayna'da sivillerin tahliye edilmesine yönelik ateşkes devam ediyor. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle zor şartlarda gerçekleştirilen tahliyeler ile milyonlarca insan yer değiştirmiş oluyor.