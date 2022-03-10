Piyasalarda tüm gözler Türkiye'de! Dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarında son durum ne?

Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen piyasalarda dengeler bugün değişebilir. Rusya, Ukrayna, Türkiye Dışişleri Bakanları bugün Antalya'da barış görüşmeleri için toplanıyor. Saat 11:00'de başlayacak olan barış görüşmeleri öncesinde piyasalardaki yüksek fiyatlamalar geriye gelmişti.
LAVROV VE KULEBA ANTALYA'YA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldi.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN ATEŞKES SÜRÜYOR
Ukrayna'da sivillerin tahliye edilmesine yönelik ateşkes devam ediyor. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle zor şartlarda gerçekleştirilen tahliyeler ile milyonlarca insan yer değiştirmiş oluyor.
PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ
Piyasalar Antalya'da gerçekleşecek toplantı öncesinde gevşeme eğilimi gösterdi. Ukrayna'daki ateşkesin devam etmesi beklenirken Petrol ve altında keskin düşüşler yaşandı. Petrol 130 dolardan 106 dolara kadar düşüş yaşadı. Bir günde yüzde 19 oranında değer kaybeden petrol şu sıralar 114 Dolar seviyelerinde işlem görüyor.
ABD'DEN PETROL ÇAĞRISI
ABD, küresel petrol arzının artırılması için ülkelere çağrıda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri çağrıya ilk olumlu yanıt veren ülke olurken bu gelişmelerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.