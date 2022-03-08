Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğine işaret eden Bakan Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi.