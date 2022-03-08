Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı.