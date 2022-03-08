Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? O iddialarla ilgili net açıklama

Balcı, dünya genelinde hububat fiyatlarında artışa yol açan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekmek üretimine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekmek fiyatlarının hedeflenen seviyede devam ettiğini ifade eden Balcı, "Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. TMO'nun da destekleriyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir." diye konuştu.