Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz





MİLLETİ AÇ BIRAKMAYIZ

Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler" dedi. Bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile getiren Dilbaz, "Daha fazla alana bile ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız" diye konuştu.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Ayçiçek çiftçisi Eşref Şimşek ise, "Market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçek ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi... Vatandaş, ayçiçeğinde bir mağduriyet yaşamayacak" dedi. Ayçiçek çiftçisi Vehbi Malgir "Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın" ifadelerini kullandı.