CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - ATA ALTIN - Yarım çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mart 2022 yarım çeyrek altın fiyatı kaç TL?

ALTIN EŞİKLERİ AŞIYOR

Altın vadelileri Ukrayna-Rusya harpının yatırımcılarda güvenilir alımlara niçin olması ve çoğalan enflasyon kaygıları bundan dolayı 2 bin doları gördü.

Altın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının oluşturduğu kaygılar bundan dolayı yükselişine devam ediyor.

altında yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde 2 bin doların üzeri test edildi. Altın fiyatları piyasada çoğalan jeopolitik tansiyon bundan dolayı geride bıraktığımız hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.

Yatırımcıların harp bundan dolayı güvenilir liman alımlarıyla eş güdümlü çoğalan enflasyon beklentileri de altını destekledi.

Enflasyon manzarası yönünden yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.

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