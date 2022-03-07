CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - ATA ALTIN - Yarım çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Mart 2022 yarım çeyrek altın fiyatı kaç TL?

ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın beşinci gününde altında yükseliş yaşanıyor. Peki, 7 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
7 MART 2022 ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,47SATIŞ: 856,08
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.040,00SATIŞ: 6.151,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.968,00SATIŞ: 6.058,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.757,86SATIŞ: 5.869,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 3.009,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.473,00SATIŞ: 1.504,00
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
ALTIN EŞİKLERİ AŞIYOR
Altın vadelileri Ukrayna-Rusya harpının yatırımcılarda güvenilir alımlara niçin olması ve çoğalan enflasyon kaygıları bundan dolayı 2 bin doları gördü.
Altın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının oluşturduğu kaygılar bundan dolayı yükselişine devam ediyor.
altında yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde 2 bin doların üzeri test edildi. Altın fiyatları piyasada çoğalan jeopolitik tansiyon bundan dolayı geride bıraktığımız hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.
Yatırımcıların harp bundan dolayı güvenilir liman alımlarıyla eş güdümlü çoğalan enflasyon beklentileri de altını destekledi.
Enflasyon manzarası yönünden yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.
⛔NOT: Bilgiler 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 09.44 itibarıyla alınmıştır.