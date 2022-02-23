Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? Açıklamalar...

2022 yılında 4 milyon haneye Doğal gaz desteği verilecek. Şubatın ikinci yarısında başvurular alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 2 kez ödenecek bu destekler hakkında "450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? İşte yanıtları...
DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz para desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular 18 Şubat 2022 tarihinde başladı. Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilenler destekten yararlanabilecek.
ÖNEMLİ!
Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilir.
DOĞAL GAZ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMALARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın doğalgaz yardımı ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
"Doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız"