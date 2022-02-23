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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 07:12
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    • 24.02.2022 07:12
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    Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? Açıklamalar...

    Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler başvurular hakkında araştırmalar yapıyor. Doğal gaz destek paraları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '' Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi. Peki Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz desteği başvuru şartları neler? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? İşte son dakika açıklamalar ve başvuru detaylar...

    Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet?

    2022 yılında 4 milyon haneye Doğal gaz desteği verilecek. Şubatın ikinci yarısında başvurular alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 2 kez ödenecek bu destekler hakkında "450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? İşte yanıtları...

    DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğal gaz para desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular 18 Şubat 2022 tarihinde başladı. Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilenler destekten yararlanabilecek.

    ÖNEMLİ!

    Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilir.

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

    DOĞAL GAZ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMALARI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın doğalgaz yardımı ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

    "Doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız"

        "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız"

        "Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır. Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

        Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz."
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        Haberler Ekonomi Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır e-Devlet? Doğal gaz yardım parası ne zaman yatacak? Açıklamalar...
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