Fahiş elektriğe toptan çözüm! İndirimli tarife için üreticilerle masaya oturuldu





ÜRETİCİDEN VATANDAŞA İNDİRİM

Edinilen bilgilere göre, elektriğin üreticiden vatandaşa kadar olan her sürecinde çeşitli indirim ve sübvansiyonlar gerçekleşecek. EÜAŞ, üreticilerden ihale usulüyle toptan elektrik alacak. Bu yöntem elektriğin üreticiden daha uygun fiyata alınmasına kapı aralayacağı gibi bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketlerde vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak. Tabi burada yine en büyük yükü devlet üstlenecek. Tüm dünyada elektrik ve doğalgaz faturaları 10 katlara varan oranlarda artarken, devlet burada da vatandaşı faturalara ezdirmeyecek.