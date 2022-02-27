Gram altın 1000 lira... Altının gram fiyatı canlı - 0,5-8, 20, 40, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları sarpa sardı! Tarih verildi!

Rusya geri çekilecek gibi gözüküyor fakat diyalogda bir yumuşama ya da geri ismim atılması durumunda ons altında sürat kesilebilir ve 1875'lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi halde, tansiyonun daha da yükselmesi ve geri ismim atılmaması durumunda ons altın 1960'daki kuvvetli direnç düzeyi aşılabilir. Böyle bir halde 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 oranına doğru süratlenme izlenebilir. Ons altın yatırımcısı amacıyla 1960 düzeyi olabildiğince mühim olacak. Gerginliğin ebatının ne olacağını izlemek gerek. Fakat ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.