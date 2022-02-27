Gram altın 1000 lira... Altının gram fiyatı canlı - 0,5-8, 20, 40, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları sarpa sardı! Tarih verildi!
Gram altının fiyatı haftanın son prosedür gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 838,71 lira civarını, en düşük ise 853,10 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:46 itibarıyla yüzde 1,01 oranında yükselişle 838,71 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.394,00 lira, Cumhuriyet altını da 5.702,00 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 883 lira civarında hareket ederken; yeni güne 865 lira seviyeden başlamıştı.
Altında açıklamalar ardı ardına geldi. Tarih verdi! Gram altın 1000 lira... Şu dakikalarda 13,8788 rakamından hareket ediyor. Gram altın ise dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazancında... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla başlayan harekat bugün de sürüyor. Piyasalarda dün deprem havası yaşanırken, bugün piyasalar oran olarak şoku atlatmış görünüyor. Gram altın haftaya 840 TL seviyesinde başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle birlikte iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL'ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 861 TL seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir oran toparlamasıyla 1,5 senenin zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle tekrardan 900 TL'nin altına indi. ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek amacıyla gereksinim duyduğu teknolojilere ve başka unsurlara erişimini önleyecek bir dizi dışalım kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı da Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB'nin de aralarında olduğu 4 banka amacıyla yaptırım kararı alırken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirdi. Küresel piyasalarda ise risk iştahı bir oran toparlamış durumda. Nasdaq vadeliler çarşamba akşam saatlerinde verilen kayıpların bir bölümünü geri alırken, kripto para piyasalarında da toparlanma görüldü. Güvenli liman altın da risk iştahının toparlamasıyla kazançlarının bir bölümünü geri verdi.
Ons altın fiyatı
Ons altın, haftaya Ukrayna'daki tansiyonu düşüren haberler ardından 1.893 dolar civarında başlarken hafta süresince inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenilir liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5'ten çok yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı. Rusya'daki harp riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir bölümünü geri veren kıymetli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.912 dolar civarında bulunuyor.
Rusya geri çekilecek gibi gözüküyor fakat diyalogda bir yumuşama ya da geri ismim atılması durumunda ons altında sürat kesilebilir ve 1875'lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi halde, tansiyonun daha da yükselmesi ve geri ismim atılmaması durumunda ons altın 1960'daki kuvvetli direnç düzeyi aşılabilir. Böyle bir halde 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 oranına doğru süratlenme izlenebilir. Ons altın yatırımcısı amacıyla 1960 düzeyi olabildiğince mühim olacak. Gerginliğin ebatının ne olacağını izlemek gerek. Fakat ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.