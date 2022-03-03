Gözler oradaydı! Milyonlarca çalışan için geçerli imza atmadan bir kere daha düşünün! SSK'lı, Bağ-Kur emeklilik, kıdem tazminatı...

"Davalı işverenin iş organizasyonunun kaliteyi ve etkinlik kısmı temel alınmak amacıyla verdiği işin karmaşık bir iş yapımı ile alakalı mı, yoksa derli toplu olarak işverenin etkinlik ile alakalı rutin işleri ile alakalı mı bulunduğu, işin denetim ve denetiminin nasıl yapıldığı, işverence beğenilmeyen çalışmalar bulunduğunda düzeltmenin nasıl sağlandığı, çalışanın bilgi ve yanıt verme yükümlülüğü olup olmadığı, işin teslimi / yapılması amacıyla zamanın nasıl belirlendiği, süresinde teslim edilmemesi / yapılmaması durumunda yaptırımının ne bulunduğu, çalışmanın derli toplu olarak her gün yapılıp yapılmadığı, günde kaç saat çalışıldığı, ilişkinin sona erme sebebinin ne bulunduğu, iş görenin diğer şahıslara de aynı yöntemle hizmet verip vermediği, evden çalışma şeklinde de olsa kendine ait bir iş organizasyonu olup olmadığı, iş görenin diğerini çalıştırıp çalıştırmadığı, ilişkilerin bozulmasına dair bir risk söz hususu olmadan verdiği işi reddedip edemeyeceği, ücretin nasıl belirlendiği, telif ücreti mi aylık mı bulunduğu, ekstra ödeme yapılıp yapılmadığı hususları araştırılmalıdır. Bütün kanıtlar eş güdümlü değerlendirilerek ilişkinin kendi adına bağımsız çalışma mı yoksa hizmet akdi ile davalı işverene bağımlı bir çalışma mı bulunduğu belirlenerek neticesine göre karar verilmelidir."