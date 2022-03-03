Gözler oradaydı! Milyonlarca çalışan için geçerli imza atmadan bir kere daha düşünün! SSK'lı, Bağ-Kur emeklilik, kıdem tazminatı...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 4/a, 4/ b statüsünde çalışanlar amacıyla geçerli. Emeklilikten kıdem tazminatı ödemesine kadar çoğu hakkı kapsıyor. Pek çok işveren aynı programlamayı yapıyor. Çalışanların hizmet alımı sözleşmesini imzalamadan evvel bir kez daha düşünmesinde yarar var. Pandemi ile başlayan uzaktan çalışma modeli salgında normalleşme sürecine girilse de pek çok şirkette devam ediyor. Genellikle evden çalışmanın firmaların üzerindeki yol, yemek gibi giderlerin düşmesini sağlaması bundan dolayı tercih edilmeye devam ediyor. Çalışanlar amacıyla de yolda geride bıraktığımız zamanın ortadan kalkması, ev konforunda çalışmanın rahatlığı uzaktan çalışma düzeneğinin işlevselliğini artırıyor. Fakat çalışma mevzuatında uzaktan çalışanların hakları ile alakalı net sınırlar çizilmediği amacıyla evden çalışma, çalışanlar yönünden birtakım dezavantajlar yaratabiliyor. Çalışma biçiminin sosyal emniyet yönünden hangi statüde değerlendirileceği konusundaki belirsizlik, emeklilik hakkını tehlikeye sokabiliyor. Yargıtay, evden çalışmaların hangi halde 4/a, hangi halde 4/b statüsünde değerlendirileceğine dair mühim bir içtihat kararı verdi. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararın detayları...
Milyonlarca çalışan için geçerli İmza atmadan bir kere daha düşünün!
4/a statüsünde çalışanlar, ilk defa sigortalı çalışmaya başladıkları tarihe göre değişmekle eş güdümlü azami 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilir iken, 4/b statüsünde çalışanların en az 9000 gün prim ödemeleri gerekiyor. Yargıtay kararına husus olan davada, uzaktan çalışan birey hizmet belirlenmesi davası açarak, hizmetlerinin işverenin yanı sıra fiili çalışmaya dayandığını ileri sürdü ve yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etti. İş mahkemesi isteği kabul etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) itirazda bulundu fakat bölge adliye mahkemesi SGK'nın itirazını reddetti.
KENDİ ADINA BAĞIMSIZ ÇALIŞMA MI, İŞVERENE HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE BAĞIMLI ÇALIŞMA MI?
Temyiz müracaatı üstüne dosyayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (Esas No: 2021 / 1489, Karar No: 2021 /13086) içtihat niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay kararında, ilerleyen teknoloji, insan ihtiyaçlarındaki çeşitlilik ve artış, insanların geçim kaynağı sağlama konusundaki yeni yaklaşımları ve değişen sosyo – ekonomik yapının yeni istihdam ilişkilerinin doğmasına ve çalışma hayatında, kanunlarda düzenlenmemiş (atipik) sözleşmelerin meydana çıkmasına yol açtığı vurgulandı. Sözleşmenin "hizmet akdi" olarak kabul edilip edilmemesinin sigortalılık statüsünün belirlenmesinde değişiklik yarattığına ilgi çekilen kararda, son senelerde internet üzerinden yalnızca mal alışverişinin yapılmadığı, hizmet alımı ya da eser alımı sözleşmelerinin de olası duruma geldiği kaydedildi. Yeni çalışma modellerinin ileride daha da artacağına ilgi çekildi.