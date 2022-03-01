31 Mart son tarih! 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme! SGK'dan düşük emekli maaşı alanlara destek geliyor!

Düşük maaş alan SGK emeklileri amacıyla yeni destekler kapıda. 31 Mart 2022 tarihine kadar müracaatını yapan bütün emeklilere 2.500 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Akbank üzerinden yapılacak ödemelerde aranan tek koşul ise maaş taşıma işlemlerinin yapılması. İşte emekli maaşına ek nakit desteği ile ilgili merak edilenler… Emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara ise SGK 625 TL promosyon ödeme desteği de eklenerek toplamda 2.100 TL ödeme yapılması hedefleniyor. 2.500 TL dahil bu orandan yüksek maaş alanlar ise 2.500 TL toplam nakit promosyonu alabilecek.